زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوبي إيران

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقیاس ریختر، مساء أمس الأربعاء، أطراف مدینة زرین دشت بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل بمدینة شیراز، مركز محافظة فارس، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأعلن ايمان نظري، رئیس المجلس البلدی لمدینة زرین دشت أن الزلزال لم یخلف أية اضرار.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية الزلزال الذي ضرب محافظتي جيلان وزانجان، شمال غربي البلاد في العام 1990 وأسفر عن مقتل 37 الف شخص، وإصابة 100 ألف آخرين.