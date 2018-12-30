مقتحم مطار هانوفر يواصل التزام الصمت ويمثل أمام قاضي تحقيقات

المصدر: د ب أ

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا اليوم الأحد إن الرجل، الذي اقتحم أمس السبت مطار هانوفر وتسبب في شل حركة الطيران لساعات، واصل التزام الصمت.

وأضاف المتحدث أن الرجل مَثُلَ اليوم أمام قاضي تحقيقات بعدما لم يدل بتصريحات حتى الآن عن جريمته ولا عن دافعها.

وأفادت تصريحات المتحدث بأن الثابت عن الرجل حتى الآن هو هويته مشيرا إلى أنه بولندي/21 عاما/ وليس له مقر سكني في ألمانيا، ويُعْتَقَد أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابه جريمته.

وكانت حركة الطيران في مطار هانوفر توقفت لمدة أربع ساعات ونصف الساعة بعد واقعة الاقتحام.

وكان البولندي، الذي تحمل سيارته لوحات بولندية، قد قاد السيارة باتجاه إحدى البوابات المغلقة ففتحها عنوة ووصل إلى ساحة المطار، وتوقف تحت طائرة في الساحة حيث تمكن رجال الشرطة من القبض عليه ويُعْتَقَد أنه أبدى مقاومة أثناء القبض عليه.

وعادت حركة الطيران في المطار في الوقت الراهن إلى طبيعتها، وقالت متحدثة باسم المطار اليوم إن المسافرين لم يعودوا في حاجة إلى قضاء فترات كبيرة في الانتظار، مشيرة إلى حدوث تراجع ملحوظ في عدد الرحلات المتأثرة بالحادثة بشكل عام مقارنة بما تم الإعلان عنه من قبل.

وأوضحت المتحدثة أن عدد الرحلات الملغاة بلغ خمس رحلات وصول وأربع رحلات مغادرة وبلغ عدد رحلات المغادرة المتأخرة ثماني رحلات.