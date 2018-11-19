أزمة قلبية تنهي حياة أحد أباطرة تجارة المخدرات في سجنه

المصدر: د ب أ

قالت وزارة الداخلية المكسيكية إن هكتور بيلتران لفيا، زعيم واحدة من عصابات المخدرات المكسيكية، توفي يوم الأحد بعد تعرضه لأزمة قلبية في السجن.

واعتُقل هيكتور بيلتران لفيا، الزعيم السابق لعصابة "بيلتران لفيا" المدارة عائليًا، في عام 2014 واحتُجز منذ ذلك الحين في سجن اتحادي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقالت الوزارة إن هيكتور /56 عاما/ اشتكى من آلام في الصدر ونقل إلى المستشفى في تولوكا حيث توفي في وقت لاحق.

وكان هيكتور بيلتران لفيا، إلى جانب إخوته ألفريدو وأرتورو وماريو وكارلوس، يديران عصابة "بيلتران لفيا"، التي كانت في السابق جزءاً من عصابة سينالوا التي يديرها خواكين "إل تشابو" جوزمان، الذي يحاكم حالياً في الولايات المتحدة.

وأعلنت العصابتان الحرب على بعضهما البعض بعد الانقسام.

وتنشط عصابة بيلتران لفيا غربي ووسط المكسيك، وهي المسؤولة عن تهريب الكوكايين والماريجوانا والهيروين والميثامفيتامينات إلى الولايات المتحدة.

كما تقوم العصابة بتهريب الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى المكسيك. وضعف تأثيرها خلال العمليات الأمنية والمنافسة المتزايدة من العصابات المكسيكية الجديدة.