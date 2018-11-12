أوغندا: مقتل ما لا يقل عن 9 أطفال بعد إشعال النار في مدرسة

المصدر: د ب أ

أعلنت مصادر أمنية مقتل ما لا يقل تسعة أطفال بعد قيام طلبة غاضبين بإشعال النار في مدرستهم وسكن الطلاب التابع لها جنوب غربي أوغندا.

وقال المسؤول الأمني إيميليو كاييما، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المشتبه بهم تم فصلهم مؤخرا من مدرسة سانت برنارد الثانوية بمنطقة راكاي.

وأضاف كاييما أنه تم نقل عدد غير معروف من الأطفال المصابين إلى المسشفى.

وأشارت تقارير محلية صباح اليوم إلى أن عدد الأطفال القتلى وصل إلى 20 .

وتتواصل اليوم التحقيقات التي تجريها السلطات لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع منتصف الليلة الماضية.