الكويت: إقالة مدير الهيئة العامة للطرق

المصدر: البيان الالكتروني

قرر أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، إحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق، أحمد الحصان، إلى التقاعد.

ووفقاً للصحف الكويتية فقد جاء قرار إحالة الحصان الى التقاعد بناء على طلب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي.

وشهدت الكويت، منذ مساء أمس، موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، امتدت صباح اليوم، وأدت إلى تعطيل الدراسة والعمل بكافة الوزارات والدوائر الحكومية، وكذلك توقف الملاحة الجوية.

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