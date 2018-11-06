الخطوط الكويتية تتوقف عن العمل اليوم بسبب الأحوال الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الخطوط الجوية الكويتية تعطيل العمل اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية .

وقالت الشركة في حسابها الرسمي على تويتر : " بأنه وحرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة "..

تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وحرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة.. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) November 6, 2018

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية .