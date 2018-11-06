اليوم عطلة في الكويت لسوء الأحوال الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية ، حسبما ذكرت صحيفة " الرأي " .

وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني إنه وبناء على تعليمات مجلس الوزراء أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.

وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر اليوم.

إلى ذلك قالت صحيفة " القبس " الكويتية أن وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري رفعت حالة الاستعداد تأهبا لأمطار أشد غزارة يتوقع هطولها اليوم، حسب «الأرصاد» مما يعد اختباراً كبيراً، وتزايدت التحذيرات من «غرق محتمل»، مما يستلزم إجراءات احترازية عاجلة.