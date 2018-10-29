بالصورة .. تفاصيل كارثة تحطم طائرة " ليون أير " الإندونيسية

المصدر: رويترز

قال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تحمل 189 شخصا على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة اليوم الاثنين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأوضح متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن الطائرة في رحلتها (جي.تي 610) فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وأضاف أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

وذكر يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت". ويقول موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) إن الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8.

فيما قال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن حطاما يعتقد أنه من الطائرة ويشمل مقاعد الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة.

من جانبه قال محمد سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن حطاما عثر عليه قرب المكان الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض.

وأضاف سيوجي في مؤتمر صحفي "لا نعلم ما إذا كان هناك أي ناجين". وقال إنه لم ترد أي إشارة استغاثة من جهاز تحديد المواقع في حالات الطوارئ بالطائرة.

وقال مسؤول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية إنه لا يمكنه تأكيد سبب تحطم الطائرة لحين انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة وهما مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة.

وقال سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن أستراليا لم تتلق أي إشارات من الطائرة أيضا.

وستمثل جهود تحديد موقع الحطام وانتشال الصندوقين الأسودين ثاني أكبر التحديات في أعماق البحار للمحققين الإندونيسيين بعد تحطم طائرة ايرباص تابعة لشركة طيران أير أسيا في بحر جاوة في ديسمبر 2015.

وبموجب القواعد الدولية، سيقوم المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تلقائيا بالمساعدة في التحقيق في تحطم الطائرة بدعم من مستشارين فنيين من شركة بوينج وشركة سي.إف.إم إنترناشونال الأمريكية الفرنسية لصناعة المحركات.

وقال متحدث باسم بوينج لرويترز إن الشركة على دراية بتقارير عن الحادث وإنها تتابع الأمر عن كثب.

وأظهر موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة أقلعت في حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا.

وقال إدوارد سيرايت الرئيس التنفيذي لمجموعة ليون أير "لا يمكننا تقديم أي تعليق في هذه اللحظة... نحاول جمع كل المعلومات والبيانات".

وأضاف لرويترز أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.