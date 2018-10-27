الأردن يمنع النشر في حادثة البحر الميت

المصدر: بترا

قرر مدعي عام الشونة الجنوبية احمد الرحامنة اليوم السبت منع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في قضية حادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين /البحر الميت التي وقعت يوم الخميس الماضي.

وتضمن القرار منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها.

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