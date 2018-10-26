ارتفاع ضحايا السيول في الأردن واستمرار البحث عن مفقودين

المصدر: وكالات

ارتفع عدد وفيات السيول الجارفة التي اجتاحت منطقة البحر الميت في الأردن، الخميس، إلى 20 شخصاً، في وقت استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين ومفقودين وسط السيول الناجمة عن الأمطار، الجمعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال 18 جثة و34 مصابا، ممكن كانوا في رحلة مدرسية قرب البحر الميت، قبل أن تجرفهم السيول.

وقال مصدر في الدفاع المدني الأردني، إن كافة الأجهزة المعنية بعمليات البحث والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين أو ناجين، من جراء أسوأ سيول يتعرض لها الأردن منذ سنوات.

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