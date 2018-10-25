غرق وفقدان 26 طفلاً في سيول بالأردن

المصدر: رويترز

قال رجال إنقاذ إن ما لا يقل عن عشرة أطفال توفوا وفقد 16 في سيول اليوم الخميس بمنطقة قرب البحر الميت حيث كان نحو 40 طفلا ومدرسا في رحلة.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش. وقالت مصادر في الدفاع المدني لرويترز إن فرق البحث أنقذت حتى الآن 11 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.

ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله إن من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

وقال شاهد إن حافلة تقل 37 تلميذا وسبعة مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.

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