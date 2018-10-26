زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة اليونان

المصدر: رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لكن لا تقارير أولية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

وكان مركز الزلزال، الذي ذكرت الهيئة في البداية أن قوته بلغت 7 درجات، على مسافة 133.5 كيلومتر جنوب غربي باتراس في بيلوبونيز.

وقال مسؤول في هيئة الإطفاء في العاصمة أثينا إنه لم ترد تقارير أولية تفيد بوقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

وكان الزلزال سطحيا بدرجة كبيرة، إذ إنه وقع على عمق 16.5 كيلومتر تحت قاع البحر، وهو ما جعل الهزة كبيرة. ووقع الزلزال الساعة 1:54 صباحا (2254 بتوقيت جرينتش الخميس) وأعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.2 بعد ذلك بنحو نصف ساعة.