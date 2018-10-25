فقدان حافلة طلاب بسبب الأمطار الغزيرة في الأردن

المصدر: د ب ا

وضعت السلطات الأردنية كوادر الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، في حالة استنفار للبحث عن حافلة تقل طلاب مدارس يعتقد أن سيول الامطار جرفتها خلال رحلة مدرسية قرب منطقة البحر الميت، غرب العاصمة عمان.

وأوضحت مصادر أردنية أن كوادر الإنقاذ تبحث عن الأطفال الذين فقد الاتصال معهم خلال رحلة مدرسية، فيما لم يحدد المصدر عددهم، لكن مصادر محلية قدرت عددهم بالعشرين.

وأشار المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني انقذت 11 طفلا، مشيرا إلى احتمالية وجود وفيات بين البقية.

وشدد رئيس الوزراء، عمر الرزاز على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة وتوفير الاليات والقوى البشرية اللازمة حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

ووجه الرزاز جميع الاجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري الى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا.

وتم إرسال مروحيات وتحريك آليات من وزارات البلديات والاشغال العامة للبحث عن المفقودين.

وتتعرض المملكة لسقوط أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، ما أدى الى تشكل السيول.

وفي وقت سابق، اليوم، توفي مواطنان بعد أن داهمت الأمطار منزلهما في منطقة جبل الحسين، بالعاصمة.

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