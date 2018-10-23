زلزال بقوة 6.1 درجات يهز جزر جنوبي اليابان

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد هز جزر جنوبي اليابان اليوم الثلاثاء، ولكن دون إصدار تحذير من موجة مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد تقارير على الفور حول سقوط ضحايا أو تعرض الممتلكات لأضرار بسبب الزلزال.

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال كان قبالة جزيرة يوناجوني بالقرب من تايوان، على بعد نحو 1900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وبلغ عمق مركز الزلزال نحو 30 كيلومترا.

وفي وقت مبكر من سبتمبر الماضي، هز زلزال بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، مخلفا 41 قتيلا ونحو 740 مصابا.