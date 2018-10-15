يقتل جدته البالغة 105 أعوام بسبب "السحر"

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة اليوم الاثنين، إنه قد تم إلقاء القبض على رجل من مالاوي، لقتله جدته البالغة من العمر 105 أعوام، بعد أن اشتبه في ممارستها "السحر".

وقام ماتياس جيمس /30 عاما/ بضرب جدته ايلينا اندرسون، بعصا خشبية حتى الموت، في منطقة شيرادزولو جنوبي البلاد، بعد اتهامها بممارسة السحر الاسود لجعله غير قادر على الحصول على وظيفة.

وقال يوهانا تاسوانا المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن جيمس كان ثملا قبل ذهابه إلى منزل جدته وقتلها يوم الجمعة الماضي.

ويشار إلى أن حالات قتل المسنين بسبب السحر، تعتبر مألوفة في دولة ملاوي الافريقية الفقيرة.

وكثيرا ما يُتهم الناس بممارسة السحر، بسبب النزاعات الشخصية أو النكبات مثل الوفيات الناتجة عن الأمراض أو تلف المحاصيل.