ارتفاع قتلى تفجيرين في الصومال إلى 20 شخصاً

المصدر: رويترز

قال مسؤول في مستشفى محلي بالصومال اليوم الأحد إن عدد قتلى تفجيرين انتحاريين في مدينة بيدوة بجنوب البلاد أمس ارتفع إلى 20 قتيلا.

وقال عبد الفتاح حاشي المدير العام لمستشفى بيدوة للصحفيين اليوم الأحد "استقبلنا 20 جثة ونحو 40 مصابا إثر تفجيري أمس".

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين.

وقال ضابط شرطة في المدينة لرويترز أمس "شخصان يشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما داخل مطعمين في بيدوة".

وذكر سكان في بيدوة لرويترز أنهم سمعوا دوي انفجارين مساء السبت أعقبهما تصاعد أعمدة دخان كثيف.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لرويترز إنهم استهدفوا المطعمين لأن القوات الحكومية تتردد عليهما.

ووقع التفجيران بعد ضربة جوية أميركية ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج.

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