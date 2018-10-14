انتشال جثامين 9 متسلقين لقوا حتفهم في عاصفة ثلجية

المصدر: د ب أ

بدأت نيبال اليوم الأحد مهمة انتشال جثث تسعة متسلقين لقوا حتفهم من جراء عاصفة ثلجية عنيفة ضربت جبل جورجا، ما شكل أسوأ كارثة تسلق جبال تشهدها البلاد.

والضحايا خمسة كوريين جنوبيين وأربعة مرشدين نيباليين.

وصرح بير باهادور بودا المسؤول الأمني بمنطقة مياجدي بأن فريق البحث والإنقاذ الذي وصل إلى قاعدة الجبل البالغ ارتفاعه 7193 متراً تمكنت بالفعل من انتشال ثماني جثث ونقلتها إلى قرية أسفل الموقع.

وأضاف أن فريق الإنقاذ المؤلف من أربعة أشخاص كان مدعوما بستة قرويين وشرطي. وأشار إلى أنه تم العثور على الجثمان التاسع وأن فريق الإنقاذ سيعود إليه.

وأوضح بودا أنه سيتم نقل الجثث إلى كاتماندو لتشريحها بعد التعرف على هويات أصحابها في القرية.

وصرح المسؤول الأمني بأن العاصفة الثلجية أطاحت بخيام المستلقين بعدما نصبوها على ارتفاع 3500 متر فوق مستوى سطح البحر بانتظار تحسن الأحوال الجوية.

وكان يقود الرحلة متسلق جبال كوري جنوبي مخضرم يدعى كيم شانج هو، وكان هو الأول من بلاده الذي يتسلق 14 قمة، أعلى من ثمانية آلاف متر.