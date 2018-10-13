30 قتيلاً في انفجار أنبوب للنفط خلال عملية سرقة

المصدر: ا ف ب

قتل ثلاثون شخصاً على الأقل جراء انفجار أنبوب للنفط واحتراقه نتيجة عملية سرقة في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت السلطات السبت.

وقع الحادث بعيد منتصف ليل الجمعة في آبا التي تبعد 50 كلم شمال شرق بورت-هاركورت، حيث كان لصوص محروقات يهاجمون انبوبا للنفط تملكه شركة بي.بي.أم.سي المتفرعة من شركة النفط الوطنية أن.أن.بي.سي.

وقال مسؤول في أجهزة الأمن إن "اكثر من 30 جثة محترقة قد عثر عليها مكان وقوع الحادث لدى وصول الأجهزة الأمنية، وان عددا كبيرا من الأشخاص توجهوا الى المستشفى، في المدينة او خارجها لمعالجة جروحهم".

وقال المتحدث باسم شركة النفط الوطنية، ندو أوغامادو ان الضحايا هم لصوص كانوا يحاولون سرقة البنزين.

وأكد "لا استطيع أن أقدم حصيلة دقيقة في الوقت الراهن، لكني استطيع أن اقول لكم ان الانفجار سببه لصوص بنزين هاجموا انبوب النفط من مصفاة بورت هاركورت في آبا".

ودائما ما تتعرض شبكة انابيب النفط في نيجيريا، المنتج والمصدر الاول للخام في افريقيا، لهجمات تسفر عن حرائق اوقعت مئات القتلى في السنوات الاخيرة.

