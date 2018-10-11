زلزال بقوة 6 درجات يهزّ جزيرة بالي الإندونيسية

المصدر: رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته ست درجات وقع قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الخميس، الأمر الذي أثار حالة من الذعر لفترة قصيرة بين السكان، رغم أنه لم يكن هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء فورية عن أضرار كبيرة.

وتعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في بالي ويحضرها أكثر من 19 ألف مندوب وضيوف آخرون، بينهم وزراء وبعض الزعماء.

وأفاد شاهد من رويترز بأن الزلزال وقع في بحر بالي وهز المباني لعدة ثوان في الجزيرة. وغادر بعض السكان منازلهم لفترة قصيرة في دنباسار عاصمة الجزيرة.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي سومبيرنايار على جزيرة جاوة المجاورة.

وشهدت إندونيسيا زلزالا مدمرا قوته 7.5 درجة وموجات مد الشهر الماضي على جزيرة سولاويسي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.