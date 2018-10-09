زلزال جديد يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير أن زلزالا جديدا ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية، بعد أكثر من عشرة أيام من حدوث زلزال قوي سابق أدى إلى مقتل أكثر من 1900 شخص.

ويقع مركز الزلزال الجديد الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب الجزيرة اليوم الثلاثاء، على بعد 13 كيلومترًا شرقي مدينة بالو وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث أضرار أو خسائر.

ولم يصدر مركز التحذير من "تسونامي" في المحيط الهادي تحذيراً من أمواج مد عاتية.

ولا يزال أكثر من 74 ألف شخص نازحين بعد الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة في 28 سبتمبر. وتدفقت المساعدات على المنطقة المنكوبة مع استمرار ارتفاع عدد القتلى .