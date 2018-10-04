هبوط طائرة تابعة لـ"يونايتد إيرلاينز" في سيدني بعدما أطلقت نداء استغاثة

المصدر: د ب أ

هبطت طائرة تابعة لشركة يونايتد إير لاينز قادمة من لوس انجليس بسلام في مطار سيدني، وذلك عقب أن أطلقت نداء استغاثة بسبب انخفاض إمدادات الوقود.

وقالت الشرطة إنها أعلنت" حالة الطوارئ الكاملة" وأغلقت الطرق حول المطار الأكثر إشغالا في استراليا عقب تلقى نداء الاستغاثة صباح اليوم الخميس.

وكانت الطائرة يو ايه 839 ، وعلى متنها 239 راكبا، في طريقها إلى سيدني، التي تستغرق الرحلة إليها 15 ساعة وخمس دقائق، والتي تعد أحد أطول الرحلات المباشرة في العالم.

وقالت سلطات الطيران الاسترالية إن الطائرة دريم لاينز 900-787 هبطت بسلام الساعة السادسة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (2036 مساء أمس الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وكان بالطائرة وقود يكفيها للتحليق لمدة 40 دقيقة عندما هبطت.

وقالت شركة الطيران إن هذه كانت مشكلة فنية.

وأضافت في بيان " الطائرة رقم 839 القادمة من لوس انجليس في طريقها لسيدني هبطت بسلام في سيدني عقب تعرضها لمشكلة فنية. وتم إنزال الركاب بصورة طبيعية".

ويحقق مكتب سلامة النقل الاسترالي في الواقعة.

وقال المتحدث باسم شركة اير سيرفس في استراليا، المعنية بتقديم خدمات لقطاع الطيران، إن نداء الاستغاثة انطلق بصورة آليه عندما انخفض مستوى الوقود لمستوى معين وبدأت الطائرة في استخدام احتياطي الوقود.

وقد غادرت الطائرة سيدني بعد بضعة ساعات عقب إعادة التزود بالوقود، وهى في طريقها الآن إلى سان فرانسسكو.