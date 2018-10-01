عجوز تحتفظ بجثة زوجها في فراشه 18 شهراً

المصدر: د ب ا

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الاثنين أن سيدة عجوز /73 عاما/ احتفظت بجثة زوجها المتوفى /74 عاما/ طوال عام ونصف العام في شقتهما.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.

وبحسب الادعاء، شعر أحد معارف الزوجين بالقلق عليهما، إذ لم يكن رأى الزوج منذ عام ونصف، فأبلغ الشرطة للتحقق من الأمر في الدور التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي، وعندما امتنعت الزوجة عن فتح غرفة مغلقة، أصاب الارتياب أفراد الشرطة.

وعثر أفراد الشرطة على الجثة المتحللة تماما للزوج في فراشه.

وأمر الادعاء العام بتشريح الجثة، ولكنها لم تعثر على أية أدلة على ارتكاب جريمة أو وجود مؤامرة.

وقالت نانا فرومباخ المتحدثة باسم الادعاء العام: "ربما يعد الأمر حادثا أسريا مأساويا"، مضيفة بقولها: "ربما كان لدى السيدة العجوز صعوبات في ترك (الزوج)".