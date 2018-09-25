يستأجر 3 أشخاص لقتل أخته وزوجها المليونير في تايلاند

المصدر: د ب ا

تم اتهام ثلاثة رجال تايلانديين بقتل مليونير بريطاني متقاعد وزوجته التايلاندية في شمال تايلاند، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وقال سانبات برابوتشا، رئيس شرطة إقليم فراي، إنه تم القبض على المتهمين الثلاثة في الإقليم الواقع على بعد 550 كيلومترا شمال بانكوك أمس الاثنين، واعترفوا بالقتل بعد ساعات من التحقيق المكثف.

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء ألان هوج /64 عاما/، وهو من إدنبره، وزوجته نود سوداين /61 عاما/ يوم الخميس بعد عدم حضورهما للقاء صديق لهما في مدينة تشيانغ ماي شمالي البلاد.

وقال سانبات إن الشرطة لم تعثر على الفور على جثتي الزوجين في منزلهما، لكنها عثرت على بقع دماء على الأرض وفي غرفة غسيل بالقرب من بركة السباحة.

وقال المتهمون إنه تم استئجارهم من قبل شقيق نود الأكبر مقابل 50 ألف بات (1540 دولارا) لقتل الزوجين. وقالوا إنهم أطلقوا النار على هوج وضربوا زوجته حتى الموت بمطرقة قبل دفن الجثتين في حديقتهما.

ولا يزال الدافع غير واضح، لكن الشرطة أشارت إلى نزاع عائلي ومشكلة مالية لشقيق الزوجة.