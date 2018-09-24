مقتل امرأة وإصابة طفل جراء عاصفة في ألمانيا

المصدر: د ب ا

ضربت عاصفة ألمانيا في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أشهر من ظروف شبيهة بالجفاف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتعطل وسائل النقل عبر مساحة واسعة من البلاد.

وأثرت العاصفة التي أطلق عليها اسم "فابيان" بشكل رئيسي على جنوب وغرب ألمانيا.

وتسببت فروع الأشجار المتساقطة في تعطيل حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد. كما اضطر مطار فرانكفورت إلى إلغاء العشرات من الرحلات الجوية بين الساعة السادسة والثامنة مساءً بسبب الرياح العاتية.

وترددت أنباء أيضا عن تضرر أسطح عدة منازل.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة حتى الآن حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 78 عاما في موقع للتخييم بالقرب من مدينة بامبرج الجنوبية عندما سقطت شجرة عليها.

وتردد أيضا أن طفلا /4 أعوام/ أصيب بجروح خطيرة عندما قذفت العاصفة بشجرة على سيارة كان بداخلها بالقرب من مدينة إبفنباخ الجنوبية.

ونقل الطفل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر. ولم يصب ثلاثة آخرين من أفراد الأسرة كانوا في السيارة بأي أذى.