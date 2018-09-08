تحطم مروحية على متنها 7 أشخاص في نيبال

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون في نيبال أن مروحية على متنها سبعة أشخاص تحطمت اليوم السبت، في منطقة نائية بوسط البلاد.

وقال راج كومار شيتري، المدير المنتدب لمطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، إن المروحية المملوكة لشركة "ألتيتيود أير" الخاصة تحطمت في غابة في مقاطعة دهادينج صباح اليوم خلال العودة من كاتماندو قادمة من منطقة جوركها الجبلية

وأضافت: "لقد أرسلنا مروحيات تقل فرق إنقاذ، وأنها حددت الموقع، ولكنها لم تتمكن من الهبوط".

وقال إن كون المنطقة بعيدة والطقس السيئ يجعلان من الصعب تنفيذ عملية الإنقاذ.

ويبعد موقع الحادث نحو 80 كيلومترا شمال غرب كاتماندو.

يشار إلى أن "ألتيتيود أير" شركة تسير مروحيات خاصة تعتني بالسياح والمحليين في مناطق نائية من نيبال.