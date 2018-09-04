مراهق يهدد بتفجير طائرات وآلاف المدارس

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إن مراهقاً بريطانياً اعترف بإرساله تهديدات بتفجير قنابل لآلاف المدارس وطائرة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إن جورج ديوك-كوهان 19 عاماً أقر أمام محكمة لوتون الابتدائية بأنه مذنب في ثلاث تهم من بينها التورط في إرسال تهديدات عن قنابل وهمية ما تسبب في عملية إخلاء أكثر من 400 مدرسة بريطانية في مارس الماضي.

كما اعترف دوق كوهان بالادعاء لشرطة مطار أميركية ، في مكالمة هاتفية خادعة الشهر الماضي ، بأن ابنته أخبرته إنها كانت رهينة على طائرة تابعة لشركة يونايتد ايرلاينز في رحلة إلى مدينة سان فرانسيسكو

وقالت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إن البلاغ الكاذب نتج عنه "عملية أمنية كبيرة" بعد هبوط الطائرة في سان فرانسيسكو.