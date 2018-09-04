إصابة عدد من الأشخاص جراء انهيار جسر شرقي الهند

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة في الهند أن عددا من الأشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء جراء انهيار جسر يمر أعلى خط للسكك الحديدية في مدينة كلكتا شرقي البلاد.

وقال مسؤول في غرفة التحكم التابعة للشرطة في كلكتا إن تسعة من الجرحى إصاباتهم خطيرة.

وأفادت بعض التقارير الإخبارية الهندية بأن هناك حالات وفاة، لكن لم تؤكد المصادر الرسمية هذا.

ويقال أن الجسر الواقع في منطقة ماجرهات في كلكتا يزيد عمره عن 40 عاما ، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية. وكانت هناك عدة مركبات تسير على الجسر عندما انهار.

وأفادت الشرطة بأن فرقا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث تساعد في رفع الحطام والبحث عن أشخاص ربما يكونوا محاصرين أسفلها.

وقال رئيس حكومة ولاية غرب البنغال ،ماماتا بانيرجي، إن الأولوية تتمثل في إنقاذ جميع الجرحى والمحاصرين.

يشار إلى أن انهيار الهياكل القديمة والمتهالكة ليست بالأمر غير الشائع في الهند.

ولقي 15 شخصا على الأقل حتفهم عندما انهار جسر تحت الإنشاء في كلكتا عام 2016 .