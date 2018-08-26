مقتل 16 شخصا في حادث سير مروع ببلغاريا

المصدر: د ب أ

أكد وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف أن 16 شخصا لقوا حتفهم يوم السبت في بلغاريا إثر حادث سير مروع تعرضت له حافلة ركاب.

وقالت الشرطة إن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة صوفيا عندما انحرفت عن مسارها وانقلبت عند مدينة سفوجي الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي العاصمة .

ولم يعرف بعد السبب الحقيقي وراء الحادث.

وقال وزير الصحة كيريل أنانييف إن هناك 27 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الحادث.

وقالت شبكة (بي.تي.في) التلفزيونية الخاصة إن ركاب الحافلة هم مجموعة من البلغار المتقاعدين من قرية سفتوفراخين خارج العاصمة صوفيا وكانوا في طريقهم عودتهم من زيارة أحد الأديرة.

واصطدمت الحافلة بعدة سيارات قبل أن تنحرف عن مسارها وتسقط في هوة عمقها 20 مترا.

قامت الشرطة بتحويل مسار حركة المرور ليتسنى لأكثر من 20 سيارة إسعاف الوصول إلى موقع الحادث.

تم نقل الجرحى إلى أربعة مستشفيات بالعاصمة صوفيا.

وقالت المتحدثة باسم مركز الطوارئ الطبي بصوفيا، كاتيا سونجارسكا، في تصريحات للتلفزيون الرسمي "الوضع صعب للغاية".

كان حادث قد كبير وقع لحافلة أيضا في أبريل الماضي في بلغاريا بعد أن اصطدمت سيارة بحافلة خطوط ركاب على طريق سريع، حيث أدى هذا الحادث وقتها إلى مقتل ستة أشخاص.