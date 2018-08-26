قتيل وعشرات الجرحى بزلزال بقوة 6 درجات في غرب إيران

المصدر: وكالات

قتل شخص وأصيب العشرات بجروح من جراء زلزال عنيف بقوة 6 درجات ضرب الأحد غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إيرانية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إنه تم إحصاء سقوط 58 جريحاً في مدن عدة إثر الزلزال الذي قدّر المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي قوّته بست درجات وحدّد مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه.

ونقلت الوكالة عن مركز كرمانشاه الجامعي للعلوم الطبية قوله إن رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً توفي من جراء إصابته بأزمة قلبية.

من جهتها قالت وكالة إرنا للأنباء الرسمية إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح من جراء الزلزال وأن أجهزة الانقاذ وضعت في حالة استنفار.

وفي مدينة جوانرود استحدثت السلطات خلية أزمة مكلفة تنسيق عمليات الإنقاذ.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجرحى ينقلون على وجه السرعة الى المستشفيات.

وبالنسبة الى الاضرار المادية يبدو أن البنى التحتية تضررت بصورة طفيفة من الزلزال.

وكان المعهد الاميركي للرصد الزلزالي قال في تقييمه الأوّلي إن "سقوط ضحايا أمر محتمل" من جراء هذا الزلزال، لكنه طمأن الى أن نطاق الاضرار "يفترض أن يكون محدوداً نسبياً".

وتقع ايران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدي احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض الى نشاط زلزالي قوي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حصد زلزال بقوة 7,3 درجات 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه إضافة إلى ثمانية قتلى في العراق.