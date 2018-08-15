ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر في إيطاليا إلى 31 شخصا

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء نقلا عن وزارة الداخلية أن عدد القتلى الذين تأكدت وفاتهم بعد انهيار جسر في مدينة جنوة بلغ 31 شخصا.

وكان ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 و 13 من بين القتلى وجرح 16 آخرون عندما انهار جزء من جسر موراندي لمسافة 100 متر قبل ظهر يوم الثلاثاء.

ومع ذلك ، فإن الحصيلة غير الرسمية بلغت 35 شخصا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية في وقت سابق عن مصادر في إدارة الإطفاء.

وفي غضون ذلك ، عملت خدمات الطوارئ طوال الليل لانتشال الناجين من تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات بثتها خدمات الطوارئ قطاعا كبيرا من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد الانهيار.

ووقع الحادث وسط هطول غزير للأمطار.