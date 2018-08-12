الكشف عن هوية سارق الطائرة الأميركية ودوافعه

المصدر: وكالات

كشفت وسائل إعلام أميركية هوية موظف مطار سياتل، الذي أقدم أمس السبت على الاستيلاء على طائرة ركاب فارغة والإقلاع بها قبل أن تتحطم ويلقى مصرعه.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الموظف في قسم الخدمات الأرضية بمطار سياتل، الذي أقلع بالطائرة هو ريتشارد راسل، من واشنطن، ويعمل في المطار منذ 3 سنوات ونصف السنة.

وأوضحت الوكالة أن راسل نشر مؤخرا على صفحته في "فيسبوك" تعليقات وفيديوهات حول عمله في شركة " Horizon Air " بمطار سياتل، وقال في أحد تعليقاته إنه يتعين عليه سحب الكثير من الحقائب في العمل.

كذلك أكدت السلطات أن الخاطف كان جزءا من الأفراد العاملين في شركة الخطوط الجوية، المسؤولة عن عدة أمور منها سحب الطائرات ونقل الأمتعة.

هذا ولم تكشف السلطات بعد بشكل رسمي عن هوية الشخص الذي سرق الطائرة وأقلع بها، فيما رجحت الأجهزة الأمنية أن يكون راسل سرق الطائرة بهدف الانتحار.

وتسبب ريتشارد راسل أمس السبت في حالة من الهلع بعد إقلاعه بطائرة من طراز "Q400"، وهو لا يجيد قيادة الطائرات، حيث سارعت مقاتلات أميركية من طراز "F-15" لتتبع الطائرة قبل أن تسقط في إحدى الغابات القريبة من المطار ويقتل خاطفها.

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