التفاصيل الكاملة لسرقة موظف طائرة وتحطيمها بجزيرة أميركية

المصدر: د ب أ

ذكرت هيئة إنفاذ القانون الاميركية أن موظفا بشركة طيران سرق طائرة بدون ركاب من مطار "سياتل-تاكوما" الدولي وحطمها ربما بدافع"الانتحار".

وأضافت هيئة إنفاذ القانون في مقاطعة "بيرس" مساء أمس الجمعة أنه ليس "حادثا إرهابيا"، مضيفة أن الموظف بشركة الطيران والبالغ من العمر 29 عام، كان يعمل لدى شركة "آلاسكا إيرلاينز" ومقرها سياتل.

وكانت هيئة إنفاذ القانون بالمقاطعة قد وصفت الرجل بأنه ميكانيكي. لكن شركة الطيران ذكرت لاحقا أنه وكيل للخدمات الارضية، وهو منصب يتضمن توجيه الطائرات للبوابات والتعامل مع الامتعة وإزالة الجليد من الطائرات.

وكان قد سرق الطائرة التوربينية "بومباردير كيو.400"، ذات المحركين، التي كانت تضم حوالي 70 مقعدا، في الساعة الثامنة مساء تقريبا (0300 بتوقيت جرينتش اليوم السبت)، بينما كانت تقف في مكان للصيانة في المطار، حسب الشركة.

وذكرت هيئة إنفاذ القانون أن المعلومات الاولية تشير إلى أن الطائرة سقطت، نظرا لان الطيار "كان يقوم بأعمال بهلوانية خطيرة أو بسبب "الافتقار إلى مهارات الطيران".

وذكرت شركة (آلاسكا إيرلاينز) أن "هذا الشخص الذي استولى على الطائرة، والذي لم يتم بعد تحديد هويته، حتى يتم فحص رفاته، يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة".

وكانت سلطات الطيران الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة بدون ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران تحطمت بعد أن أقلعت دون الحصول على إذن من مطار سياتل تاكوما الدولي.

وقالت شركة "آلاسكا إيرلاينز" في بيان على موقع (تويتر) إن الطائرة، طراز "هوريزون إير كيو.400"، تحطمت بالقرب من جزيرة كيترون، في جنوب منطقة "بوجيه ساوند" مساء أمس الجمعة.

وكتبت الشركة على تويتر في وقت سابق "نحن على علم بحادث ينطوي على إقلاع غير مصرح به لطائرة من طراز "كيو 400".

وقال المطار على تويتر إنه تم استئناف العمليات الطبيعة بعد حادث التحطم.

اقرأ ايضا:

تفاصيل جديدة في تحطم طائرة أميركية بواشنطن