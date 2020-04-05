8175 وفاة بكورونا في أمريكا والإصابات تتعدى الـ 300 ألف

المصدر: د ب أ

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 التنفسى في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى الـ 300 ألف حالة أمس السبت، بينما توفي أكثر من 8175 شخصًا من مضاعفات المرض حتى الآن بالبلاد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأسابيع المقبلة ستكون الأكثر صعوبة بالنسبة للبلاد على الأرجح.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "سيكون هناك الكثير من الوفيات، مع الأسف"، وانتقد التغطية الإعلامية خلال المؤتمر.

وشدد على ضرورة العودة إلى العمل قريبا من دون تحديد موعد لذلك. وقال ترامب وهو يبدو محبطا: "علينا أن نفتح بلادنا مرة أخرى".

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 25 في المئة من جميع حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم، على الرغم من أن الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس غير متكافئة في مختلف أنحاء العالم.

كانت الولايات المتحدة قد سجلت 1000 حالة إصابة فقط وحوالي 30 حالة وفاة في العاشر من مارس الماضى.

ولا تزال ولاية نيويورك هي أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة، حيث تم بها وحدها تسجيل أكثر من ثلث إجمالى الحالات في البلاد وحوالي 40 في المئة من الوفيات.

وتستند تلك البيانات إلى حصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.