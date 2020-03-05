يحدث لأول مرة.. انتقال "كورونا" من آدمي إلى حيوان

المصدر: رويترز

قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ أمس الأربعاء إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض. وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونغ كونغ إنها ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

وسجلت هونغ كونغ 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.