سفينة حربية أمريكية تصادر أسلحة في بحر العرب يشتبه بأنها إيرانية

المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة يعتقد بأنها "من تصميم وتصنيع" إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

وتابع الجيش في بيان إن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد.

وأضاف البيان "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت".

وقال البيان "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو".

وأشار الجيش إلى أن الأسلحة المضبوطة يوم الأحد "متطابقة" مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أمريكية أخرى في نوفمبر.

وضبطت المدمرة فورست شيرمان العام الماضي مكونات لصواريخ متطورة يعتقد أنها مرتبطة بإيران في قارب اعترضته في بحر العرب.

وفي الأعوام الماضية اعترضت سفن حربية أمريكية وضبطت أسلحة إيرانية كانت متجهة على الأرجح للحوثيين في اليمن.

وبموجب قرار من الأمم المتحدة يحظر على طهران بيع ونقل الأسلحة خارج البلاد إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي. ويحظر قرار منفصل صادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن تزويد الحوثيين بالأسلحة.