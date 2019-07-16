بالفيديو.. العثور على صواريخ قطرية لدى النازيين الجدد بإيطاليا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الإيطالية الاثنين إنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، منها صاروخ جو-جو، في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد.

وذكر بيان الشرطة أن قوات خاصة فتشت منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص، منهم مسؤول جمارك كان مرشحا للبرلمان عن حزب يميني متطرف.

وخلال المداهمات عثرت الشرطة على صاروخ جو-جو فرنسي الصنع من طراز ماترا يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية في وقت من الأوقات.

وأظهرت فحوص لاحقة إن الصاروخ سليم لكن لا يحتوي على شحنة متفجرة.

وقالت الشرطة أن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر محادثات على تطبيق "واتساب".

ومن بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية، و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.