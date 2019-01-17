ماي: الفرصة متاحة الآن للتوصل لاتفاق بشأن بريكست

المصدر: د ب أ

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء الأربعاء، إن ثمة فرصة متاحة للتوصل إلى طريقة للاتفاق حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت: "عازمون على التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد".

ودعت ماي نواب البرلمان إلى "وضع المصلحة الشخصية جانبا" و"العمل بصورة بناءة معا" لإيجاد وسيلة لمتابعة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والتقت ماي بأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، و"بلايد كامري" الويلزي، لكنها أعربت عن "خيبة أملها" إزاء عدم مشاركة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين في المناقشات.

وقالت ماي في خطاب موجز في وقت متأخر من مساء الأربعاء خارج مقر الحكومة البريطانية: "اعتبارا من الغد ستعقد اجتماعات بين كبار ممثلي الحكومة بمن فيهم أنا، ومجموعات من نواب البرلمان تمثل أوسع مجموعة ممكنة من وجهات النظر من مختلف أحزاب البرلمان".

تصريحات ماي، جاءت بعد ساعات من نجاتها من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان كان قد دعت إليه المعارضة بعدما رفض ثلثا النواب اتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وفازت ماي بثقة مجلس العموم، البرلمان المنتخب الرئيسي، بأغلبية 325 صوتًا مقابل 306 أصوات.