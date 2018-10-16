قوات الدرك الأردنية تقتل وتوقف 7 من أخطر المطلوبين أمنيا

المصدر: د ب أ

أعلنت قوات الدرك الأردنية اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا بعد مداهمة كان تهدف إلى توقيف مجموعة من "المطلوبين الخطيرين جدا والمسلحين" بمحافظة الزرقاء شمالي البلاد.

وأفادت قوات الدرك، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن "قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام نفذت فجر هذا اليوم مداهمة للقبض على مجموعة من المطلوبين الخطيرين جدا والمسلحين، والذين كانوا قد أطلقوا النار على دورية للأمن العام قبل أيام في حي الزواهرة في الزرقاء".

وأضاف البيان أن "المداهمة نُفذت بعد تتبع ورصد وجمع المعلومات حول الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تم تحديد مكان تواجدهم في أحد المنازل في حي الزواهرة".

وأضاف البيان أنه "بعد تطويق المنزل بادر المطلوبون بإطلاق عيارات نارية بكثافة باتجاه القوة، وتم الرد عليهم وفق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل اثنين من المطلوبين، وإلقاء القبض على خمسة آخرين".