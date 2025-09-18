اليمن: السيول تداهم المخيمات وتشرد 56 ألفاً

مع استمرار تأثر اليمن بالمنخفض الجوي لليوم الرابع على التوالي، داهمت السيول مخيمات النازحين في محافظة مأرب وشردت نحو 56 ألفاً، وفق تقديرات أولية من الجانب الحكومي.

ووسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية، أفادت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين بتضرر 8.684 أسرة نازحة - 56 ألف شخص - نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول والأعاصير التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية في عدد من المديريات، وذكرت أن عملية جمع واستكمال بقية المعلومات ما زالت مستمرة لتقديم صورة أشمل عن الأضرار.

وتصدرت ‏مدينة مأرب في عدد النازحين المتضررين، ومن ثم مديرية الوادي ورغوان وحريب، فيما أعلنت السلطات أن لجنة الطوارئ بدأت مهامها الميدانية في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وحسب وكيل المحافظة، رئيس لجنة الطوارئ عبد ربه مفتاح، فإن اللجنة استنفرت كافة فرقها الميدانية ووحداتها الخدمية، ونزلت إلى مخيمات النازحين والأماكن المتضررة من السيول الغزيرة، وباشرت جهود الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار والعمل على فتح الطرقات، وإنشاء مصدات للسيول، وتأمين الخدمات الأساسية.

ودعا وكيل المحافظة جميع المنظمات الأممية والدولية وكل شركاء العمل الإغاثي والإنساني إلى سرعة التدخل العاجل لمواجهة هذه الكارثة، وتقديم المساعدات الإيوائية والإغاثية للأسر النازحة والمتضررة من السيول.