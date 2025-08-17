الإمارات: قمة ألاسكا تعزز أمل السلام والاستقرار العالمي

رحبت دولة الإمارات بالقمة التي عقدت، الجمعة، في ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، مع تقدير الجهود التي بذلها الرئيس ترامب لتعزيز الحوار، وإيجاد حلول سلمية، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية.

وأشادت وزارة الخارجية بهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر، وتسوية النزاعات، وأشارت إلى أن الجهود المشتركة للرئيسين لإنهاء أزمة أوكرانيا تمثل مصدر أمل لتعزيز السلام والاستقرار العالمي.

ومن المقرر أن تعقد غداً في واشنطن قمة أمريكية أوكرانية أوروبية لبحث نتائج قمة ألاسكا.

وكشف مصدر دبلوماسي أنه عرض على بوتين ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لتلك التي يقدمها حلف الناتو، ولكن من دون الانضمام إلى الحلف، تشبه المادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تنص على مبدأ الدفاع الجماعي.

وبعد مكالمة بين ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين بعد القمة، قال المصدر إنه من المفترض أنه تم الاتفاق على ذلك مع بوتين.

وأوضح ترامب في وقت سابق أنه اتفق مع القادة الأوروبيين وبوتين وزيلينسكي على أن إرساء اتفاق سلام أفضل من وقف إطلاق نار لا يصمد طويلاً. وأبدى تفهمه للمخاوف الروسية، مؤكداً أن لقاء بوتين كان رائعاً.

وقالت مصادر مطلعة إن بوتين عرض على ترامب التنازل عن بعض المطالب الإقليمية، مقابل السيطرة على إقليم دونيتسك، كشرط لإنهاء الحرب.

وأكد بوتين أنه لم يتراجع عن مطالبه الجوهرية بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

ومن المرجح أن يثير المطلب الروسي وتردد ترامب في الإصرار على وقف إطلاق النار قلقاً عميقاً لدى القادة الأوروبيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم قبل قمة ألاسكا، عندما ألمح ترامب إلى احتمال تبادل الأراضي ضمن اتفاق سلام.

وشعر القادة الأوروبيون ببعض الطمأنينة عندما وعدهم ترامب بالحصول على التزام من بوتين بوقف الأعمال القتالية، كخطوة أولية نحو المفاوضات، حتى إنه هدّد بعواقب وخيمة إذا رفض بوتين، لكن اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات لم يسفر عن ذلك، بل أتاح لبوتين فرصة لكسر عزلته الدولية، فقد استقبله ترامب بالسجاد الأحمر، وظهر وهو يمازحه قبل المحادثات.

