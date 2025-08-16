رسالة سرية من ميلانيا إلى بوتين سلمها ترامب.. ما فحواها؟





كشف مسؤولون في البيت الأبيض يوم الجمعة أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب كتبت رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعربت فيها عن مخاوفها بشأن محنة الأطفال المختطفين في أوكرانيا.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم الرسالة التي كتبتها زوجته المولودة في سلوفينيا إلى نظيره الروسي خلال قمتهما الهامة في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج بولاية ألاسكا يوم الجمعة وفق اندبندنت.

ورغم أن محتوى الرسالة خاص، فإن المطلعين قالوا إنها تتعلق باختطاف الأطفال نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وساعدت ميلانيا في إقناع زوجها بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا - واتخاذ موقف صارم تجاه روسيا في التعاملات المتعلقة بالحرب الطويلة.

وقال ترامب" إن زوجته كانت من بين أولئك الذين أشاروا إلى أن بوتين لا يفي أبداً بالوعود التي يقطعها" خلال المكالمات الهاتفية التي يجريها الزعيمان بشأن اتفاق السلام، وعدت إلى منزلي، وقلت للسيدة الأولى: "كما تعلمين، تحدثت مع فلاديمير اليوم. أجرينا محادثة رائعة". فقالت: "حقًا؟ مدينة أخرى تضررت للتو"، هذا ما قاله ترامب للصحفيين الشهر الماضي.

ينما لا يزال العدد الدقيق للأطفال المفقودين في أوكرانيا غير واضح، أفاد معهد دراسات الحرب الأمريكي في مارس أن أوكرانيا تأكدت من ترحيل روسيا لما يقرب من 19,500 طفل. لكن المعهد البحثي غير الربحي قال: "من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن روسيا تستهدف الأطفال الضعفاء باستمرار دون أن يدافع عنهم أحد".

في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين ، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب تتمثل في ترحيل الأطفال بشكل غير قانوني ونقلهم بشكل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.