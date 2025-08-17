العثور على وثائق تحضيرية لقمة ترامب وبوتين في طابعة فندق بألاسكا

عثرت السلطات الأمريكية على وثائق تحضيرية لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في طابعة بمركز أعمال أحد فنادق أنكوراج بألاسكا.

وتكشف هذه الأوراق، التي تُركت عن طريق الخطأ، تفاصيل دقيقة حول جدول الاجتماعات، أسماء المسؤولين المشاركين، وأماكن انعقاد اللقاءات، بالإضافة إلى خطة تقديم الغداء الرسمي، ما أثار جدلاً واسعاً حول الإهمال الإداري في تحضيرات قمة بهذا الحجم.

الوثائق الثمانية، التي يبدو أنها أُعدت من قبل موظفين أميركيين وتركت عن طريق الخطأ في طابعة عامة بفندق كابتن كوك، تضمنت تفاصيل دقيقة عن مواقع وأوقات الاجتماعات وأرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية، بحسب إذاعة "إن بي آر" الوطنية العامة الأميركية.

وعثر على الأوراق صباح الجمعة، عندما كان ثلاثة نزلاء يستخدمون مركز الأعمال في الفندق الذي يبعد حوالي 20 دقيقة عن قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج.

وقد راجعت NPR صور الوثائق التي التقطها أحد النزلاء، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفاً من أي انتقام محتمل.

وكشفت الصفحة الأولى من الوثائق عن جدول الاجتماعات المقررة في 15 أغسطس، مع تحديد أسماء الغرف داخل قاعدة أنكوراج التي ستُعقد فيها الاجتماعات. كما أظهرت الوثائق أن الرئيس ترامب كان يعتزم تقديم هدية تذكارية لبوتين، عبارة عن تمثال للنسر الأصلع الأميركي.

وصفت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آنا كيلي، هذه الوثائق بأنها "مجرد قائمة غداء متعددة الصفحات"، مؤكدة أن ترك المعلومات في طابعة عامة لا يُعتبر خرقاً أمنياً، في حين لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق على الواقعة.

وتضمنت الصفحات من الثانية إلى الخامسة أسماء وأرقام هواتف ثلاثة موظفين أميركيين، بالإضافة إلى قائمة بأسماء 13 مسؤولاً أميركياً وروسياً من المتوقع حضورهم القمة، بما في ذلك الرئيس بوتين نفسه، كما جاء في الوثائق باسم "السيد الرئيس بو-تين".

أما الصفحتان السادسة والسابعة فقدمتا تفاصيل حول تقديم الغداء، الذي كان من المفترض أن يُقام "تكريماً للرئيس فلاديمير بوتين"، مع مخطط جلوس يظهر الرئيسين متقابلين، حيث يجلس ترامب إلى يمينه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وإلى يساره وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والمبعوث الخاص لبعثات السلام ستيف ويتكوف. بينما يجلس بوتين إلى جانب وزير خارجيته سيرجي لافروف ومساعده للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

كشفت الوثائق أن وجبة الغداء كانت بسيطة وتتألف من ثلاثة أطباق: سلطة خضراء، فيليه مينيون وسمك هلبوت أولمبيا، وحلوى كريم بروليه ويُذكر أن الغداء ألغي خلال قمة الجمعة.

من جانبه، وصف جون مايكلز، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمتخصص في الأمن القومي، العثور على هذه الوثائق بأنه مؤشر على ضعف الكفاءة في التحضير لاجتماعات ذات أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن ترك هذه المعلومات في مطابع عامة يعد "دليلاً إضافياً على إهمال الإدارة".