ترامب ضد ترامب.. د. جيكل ومستر هايد في البيت الأبيض





في رواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد» للكاتب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون، يعيش رجل واحد بشخصيتين متناقضتين: الأولى مهذبة هادئة، والثانية شرسة مندفعة. وفي البيت الأبيض تبدو الحكاية أحياناً كأنها تُعاد على المسرح السياسي ببطل واحد اسمه دونالد ترامب. والفرق أنه لا يحتاج إلى إكسير ليبدّل شخصيته، بل يكفيه مؤتمر صحفي جديد أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ترامب الذي يهدد اليوم قد يدعو إلى التهدئة غداً، والرئيس الذي يتوعد بعقوبات لا رجعة عنها قد يعلّقها بعد ساعات. وبين التهديد والطمأنة يظهر وجهان مختلفان إلى حدٍّ يبدو معه أحدهما أحياناً كأنه لم يسمع قط بما قاله الآخر.

ولعل أوضح مثال على هذه الازدواجية ما حدث في 27 فبراير 2025. يومها سأل صحفي ترامب، بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، هل ما زال يعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «ديكتاتوراً». فردّ مستغرباً: «هل قلت ذلك؟ لا أصدق أنني قلت ذلك».

المفارقة أن ترامب نفسه كان قد كتب على منصته قبل ثمانية أيام فقط، في 19 فبراير، أن زيلينسكي «ديكتاتور بلا انتخابات»، وحذّره من أنه قد يخسر بلاده إن لم يتحرك سريعاً.

وفي اللقاء نفسه مع ستارمر أشاد ترامب بشجاعة الأوكرانيين وتحدث عن علاقته الجيدة بزيلينسكي بعد أيام من مهاجمته بشدة. المشكلة لم تكن أن الرئيس الأمريكي غيّر موقفه، بل أنه بدا متفاجئاً بتصريح لا يحتاج إلى من يبحث عنه، فهو منشور على حسابه الشخصي.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي وجد فيها ترامب نفسه في مواجهة تصريحاته.

ففي فبراير 2025، بعد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب للصحفيين إن بوتين يريد السلام وإن زيلينسكي يريده أيضاً، وإنه هو كذلك يريد أن يتوقف سقوط القتلى. كان ذلك وجه ترامب الدبلوماسي، الوسيط الذي يرى نفسه قادراً على إقناع طرفي الحرب بالاتفاق.

أما الوجه الآخر فظهر في 25 مايو من العام نفسه، بعد هجمات جوية روسية واسعة على أوكرانيا. يومها كتب ترامب أن شيئاً ما حدث لبوتين وأنه «أصيب بالجنون تماماً»، وحذّر من أن محاولة السيطرة على أوكرانيا كلها قد تقود إلى سقوط روسيا نفسها.

في أقل من أربعة أشهر انتقل بوتين في خطاب ترامب من زعيم «يريد السلام» إلى رئيس فقد السيطرة على تصرفاته. الحرب لم تتوقف في الحالتين، لكن النبرة انقلبت من التفاؤل إلى الغضب.

وجهان في الاقتصاد

في الاقتصاد كان التحول أسرع، وأثره في الأسواق العالمية أكبر. في 7 أبريل 2025 سُئل ترامب هل يفكر في تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات، فأجاب بأنه لا يدرس ذلك. الرسالة كانت واضحة: الرسوم باقية، ولا تراجع.

بعد يومين فقط، في 9 أبريل، أعلن الرئيس نفسه تعليق جانب كبير من الرسوم الإضافية لمدة 90 يوماً. واستثنى الصين من هذا التخفيف، وأبقى رسوماً أساسية على معظم الشركاء التجاريين.

ولما سأله الصحفيون عن السبب قال إن الناس بدأوا يشعرون بالخوف. ظهر الوجه الأول مصمماً على المواجهة التجارية، ثم جاء الوجه الثاني ليوقف جزءاً كبيراً مما دافع عنه الأول. ولم يكن الأمر بالنسبة إلى المستثمرين مجرد اختلاف في الكلمات، فالأسواق كانت تصعد وتهبط مع كل إشارة من البيت الأبيض.

وتكرر المشهد مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في 17 أبريل 2025 كتب ترامب أن إقالة باول «لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، ثم قال للصحفيين إنه يستطيع إبعاده سريعاً إن أراد. بدا الكلام إنذاراً مباشراً لرئيس البنك المركزي الذي لم يخفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يريدها البيت الأبيض.

لكن بعد خمسة أيام فقط، في 22 أبريل، تحدث ترامب بلهجة مختلفة تماماً. قال إنه لا ينوي إقالة باول، وأضاف أنه لم تكن لديه هذه النية أصلاً. لم يكتفِ إذن بالتراجع عن التهديد، بل نفى أنه فكّر فيه، مع أن تصريحاته الأولى كانت قد أثارت مخاوف حقيقية بشأن استقلال السياسة النقدية الأمريكية.

تقلب في التكنولوجيا

ولم تسلم التكنولوجيا من هذا التقلب. في يوليو 2020، خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب صراحة أن الولايات المتحدة ستحظر تطبيق «تيك توك»، ثم وقّع أمراً تنفيذياً يستهدف عمليات التطبيق الصيني، وسط مخاوف أمنية تتعلق ببيانات المستخدمين.

بعد سنوات صار ترامب من أبرز المدافعين عن بقاء التطبيق. ففي ديسمبر 2024، قبل أسابيع من عودته إلى البيت الأبيض، قال إن لـ«تيك توك» «مكانة دافئة» في قلبه، مشيراً إلى دوره في وصوله إلى الناخبين الشباب خلال حملته. وبعد تنصيبه في يناير 2025 تحدث عن مستثمرين كبار يتفاوضون معه بشأن مستقبل التطبيق.

التطبيق الذي أراد ترامب في ولايته الأولى إخراجه من الولايات المتحدة، صار يريد الإبقاء عليه في ولايته الثانية. الشركة المالكة لم تتغير آنذاك، لكن حسابات الرئيس السياسية تغيرت كثيراً.

تقلبات في الملف الإيراني

وفي ملف إيران ظهر الوجهان في غضون 48 ساعة. ففي 22 يونيو 2025، بعد الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، تساءل ترامب على منصته: لماذا لا يحدث تغيير للنظام إذا عجز النظام الحالي عن «جعل إيران عظيمة مجدداً»؟ وكان السؤال يفتح الباب لما هو أبعد من البرنامج النووي، أي مستقبل النظام الحاكم في طهران.

لكن في 24 يونيو، حين سأله الصحفيون مباشرة إن كان يريد تغيير النظام، أجاب: «لا، لا أريده». وأضاف أن تغيير الأنظمة يجلب الفوضى، وأنه يفضل أن يعود الهدوء بأسرع وقت. لم يكن ترامب قد قرر إسقاط النظام، لكنه طرح الفكرة علناً ثم عاد بعد يومين ليستبعدها ويحذر من عواقبها.

في اليوم نفسه، 24 يونيو، وعلى متن الطائرة الرئاسية، أثار ترامب الشكوك حول التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي. سُئل عن المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي، فقال إن الأمر يعتمد على التعريف، وإن للمادة تعريفات كثيرة، واكتفى بالقول إنه يريد مساعدة الحلفاء.

في اليوم التالي، خلال قمة الحلف في لاهاي، تبدلت اللهجة. سُئل عن المادة نفسها فأجاب: «نحن معهم حتى النهاية». هكذا انتقل في يوم واحد من الغموض حول الضمانة التي يقوم عليها الحلف إلى تأكيد علني للدعم الأمريكي، وهو تحول له وزنه لدى الدول الأوروبية التي تعتمد على واشنطن في أمنها.

مستقبلان لشخص واحد

ومن أغرب الحالات ما يتعلق بمستقبل ترامب نفسه في البيت الأبيض. ففي 30 مارس 2025 قال لشبكة «إن بي سي» إنه لا يمزح حين يتحدث عن ولاية رئاسية ثالثة، وإن هناك طرقاً يمكن بحثها لتحقيق ذلك. وبدا الكلام تحدياً صريحاً للدستور الذي لا يسمح بانتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين.

لكنه قال للشبكة نفسها في مقابلة بُثت في 4 مايو إن الولاية الثالثة ليست شيئاً يسعى إليه، وإنه يريد أربع سنوات ناجحة يسلم بعدها السلطة إلى جمهوري آخر. ويبقى السؤال: هل كان ترامب يختبر ردود الفعل، أم أنه عدل عن الفكرة فعلاً؟

ومع بداية 2026 أضافت غرينلاند فصلاً جديداً إلى الحكاية. في 9 يناير قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفعل شيئاً بشأن الجزيرة القطبية «شاؤوا أم أبوا»، وإنه يفضل الاتفاق «بالطريقة السهلة»، لكن بلاده ستلجأ إلى «الطريقة الصعبة» إن تعذر ذلك. وأثار كلامه مخاوف من احتمال استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك.

بعد 12 يوماً، في 21 يناير، وقف ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأعلن أنه لن يستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند، وقال إنه لا يحتاج إلى القوة ولا يريدها ولن يستخدمها. لم يتخلَّ عن رغبته في الجزيرة، فقد طالب في الخطاب نفسه بمفاوضات فورية لضمها، لكنه أغلق الباب العسكري الذي تركه مفتوحاً قبل أيام.

روسيا ممكن وغير ممكن

وأقدم هذه الحالات يعود إلى ولاية ترامب الأولى. ففي 16 يوليو 2018، في مؤتمر صحفي مع بوتين في هلسنكي، قال ترامب إنه لا يرى سبباً يجعل روسيا مسؤولة عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، فأثار موجة انتقادات واسعة في الداخل الأمريكي.

بعد 24 ساعة قال في البيت الأبيض إنه أخطأ في كلمة واحدة: نطق «would» وكان يقصد «wouldn't». وبحسب تفسيره، كان يريد القول إنه لا يرى سبباً يمنع أن تكون روسيا هي المسؤولة. في هذه الحالة لم يحتج الانتقال من موقف إلى نقيضه إلى مفاوضات ولا أزمة جديدة، بل إلى تغيير كلمة واحدة.

هذه الحالات تطرح سؤالاً أبعد من السخرية: هل يتبع ترامب أسلوباً تفاوضياً يرفع فيه السقف إلى أقصاه ثم يتراجع ليحصد التنازلات؟ أم أن كثرة التحولات جعلت الحكومات والأسواق عاجزة عن معرفة أي تصريح يعبّر عن الموقف النهائي لواشنطن؟

أنصار هذا الأسلوب يرون في الغموض وسيلة لإبقاء الخيارات كلها مفتوحة، ولإجبار الخصوم على أخذ تهديدات الرئيس بجدية. أما منتقدوه فيرون أن الرسائل المتضاربة تربك الحلفاء والمستثمرين، وتجعل القرار الأمريكي أصعب على التوقع.

وبالعودة إلى رواية ستيفنسون، فإن جيكل وهايد يتصارعان داخل جسد واحد حتى ينتصر أحدهما في النهاية. أما في النسخة السياسية من الحكاية فلا يبدو أن أحداً مضطر إلى حسم هذا الصراع. ترامب الذي يهدد يستطيع أن يتراجع، والذي يطمئن يستطيع أن يعود إلى التهديد، والذي يعلن موقفاً نهائياً قد يفتح الملف من جديد بعد ساعات. وربما لا يكون السؤال الأهم أي الشخصيتين ستظهر غداً، بل أي تصريحات اليوم سيبقى قائماً حين يأتي الغد.