سباق الستين يوماً.. ترامب يسرّع مشروعاته في واشنطن والديمقراطيون يطالبون بحفظ الوثائق

تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لدفع مشروعاته العمرانية في العاصمة واشنطن إلى مراحل متقدمة قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير، فيما يستعد الديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب، لفتح تحقيقات فيها، وسط تحذيرات من مبلغين عن مخالفات تفيد بإتلاف وثائق رئيسية تحسباً للرقابة البرلمانية.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، يعتزم النائب الديمقراطي جاريد هوفمان، أبرز الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب والمرشح لرئاستها، توجيه رسائل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الداخلية وعدد من الوكالات الفيدرالية والشركات الخاصة، يطالبها فيها بالحفاظ على جميع السجلات المرتبطة بهذه المشروعات، واستعادة أي بيانات محذوفة، وتعليق أي إجراءات لإتلاف الوثائق.

وبحسب مصادر في الكونغرس، تواصل مع اللجنة خلال الأسابيع الأخيرة عدد من المبلغين وصفتهم بالموثوقين، معربين عن مخاوفهم من تخلص وزارة الداخلية من سجلات ووثائق قبل وصول الديمقراطيين. ونفت الوزارة هذه المزاعم قطعياً، ووصفتها بأنها «كاذبة بنسبة 100%»، مؤكدة أن إجراءاتها في إدارة السجلات تتوافق مع الالتزامات الفيدرالية.

وتشمل الرسائل هيئة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضي التابعين لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، إلى جانب شركات خاصة بينها «لوكهيد مارتن» و«جون دير»، اللتان قدمتا تبرعات لمشروعات ترامب بحسب الشبكة. ولم يتهم المبلغون هذه الجهات بإتلاف أي وثائق، لكن الرسائل تلزمها بالرد رسمياً لتأكيد امتثالها.

وتكتسب لجنة الموارد الطبيعية، التي نادراً ما تحظى بالاهتمام الذي تلقاه لجنتا القضاء والرقابة، دوراً محورياً في هذه المواجهة، بحكم صلاحياتها على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية التي تقوم عليها مشروعات الرئيس. وكان هوفمان قد أعلن قبل الانتخابات أنه سيستدعي الشهود ويستجوبهم تحت القسم إذا تولى رئاستها. وقال للشبكة: «كل شيء قادم»، مضيفاً أن اللجنة ستملك «الأدوات التي تمكننا من إيقاف الكثير من هذه المشروعات»، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء الملزمة واللجوء إلى القضاء.

قوس النصر

ويتوقع مساعدو اللجنة عقد جلسة استماع بارزة في الأشهر الأولى من الكونغرس الجديد، يتصدرها مشروعان: تطوير ملعب الغولف في متنزه شرق بوتوماك، و«قوس النصر» الذي يقترح ترامب إقامته في واشنطن.

في المقابل، نقلت «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن الإدارة أظهرت استعجالاً متزايداً لإنجاز المشروعات قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن تتقدم خلال الستين يوماً المقبلة إجراءات قوس النصر، وسياج ساحة لافاييت المجاورة للبيت الأبيض، وملعب الغولف، وخطة تطوير حوض تايدل في قلب العاصمة، التي تتضمن مشروع «حديقة الأبطال الأمريكيين». وشبّه تشارلز بيرنباوم، من مؤسسة المشهد الثقافي المعنية بحماية المواقع التاريخية، المرحلة المقبلة بعاصفة تتحرك فيها كل المشروعات في وقت واحد.

وكان ترامب قد ظهر، بعد يوم واحد من الانتخابات، في موقع بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، حيث وقّع على آخر عارضة فولاذية قبل تثبيتها. ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل عن وتيرة التنفيذ، قائلاً إن الرئيس «يتحرك بسرعة البرق، لأنه ليس لدينا وقت نضيعه».

وتكشف هذه المواجهة حدود الانفتاح الذي أبداه ترامب تجاه الديمقراطيين بعد الهزيمة. فالمشروعات التي يعدّها جزءاً من إرثه الشخصي تبدو خارج دائرة التسوية، ما ينذر بمعركة رقابية وقضائية مبكرة مع الكونغرس الجديد.