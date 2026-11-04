زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: سننهي الحرب في إيران

تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود.

وقال شومر، في مؤتمر صحفي بمقر لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ، رداً على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيستخدمون ميزانية الدفاع ورقةَ ضغط: «اسمعوا، سننهي الحرب. لدينا بعض الجمهوريين الذين انضموا إلينا بالفعل في جهود إنهاء الحرب، وقد جعل الآباء المؤسسون سلطة المال إحدى وسائل ردع رئيس يخوض حرباً دون موافقة الشعب الأمريكي».

وأضاف أن الأمريكيين «لا يعرفون لماذا نقاتل في إيران»، مؤكداً: «يجب أن تنتهي هذه الحرب».

وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد صوّتوا لصالح آخر قرار طرحه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»، رغم فشل المجلس في إقراره.

وأعلن شومر الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ قائلاً: «في وجه كل الصعاب، فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، ولدينا رسالة للشعب الأمريكي: الانفراج قادم»، مضيفاً أن الأمريكيين «لم يمنحونا الأغلبية لنفعل ما نشاء، وإنما ائتمنونا عليها لنفعل ما يريدون». ووصف النتائج بأنها «إعادة تشكيل جيلية» لمجلس الشيوخ، متهماً الجمهوريين بالتقاعس عن مواجهة ترامب خلال العامين الماضيين.

وحين سُئل عما إذا كان الديمقراطيون سيعملون مع الرئيس دونالد ترامب، قال: «سنعمل بجد لخفض التكاليف، مع الرئيس أو من دونه، نقطة». وأوضح أنه لم يتحدث مع ترامب بعد، لكنه تلقى اتصالاً من زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، فيما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان الديمقراطيون سيلغون قاعدة التعطيل التشريعي في المجلس، متوقعاً أن يُعاد انتخابه زعيماً للأغلبية.

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما لم تُحسم بعد نتيجة مقعدي ألاسكا وميسيسيبي. ويبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير المقبل.

في المقابل، تمسك ترامب بأهمية الحرب رغم الخسائر الانتخابية لحزبه، بحسب «فوكس نيوز»، فيما كان نائبه جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في هزيمة الجمهوريين.