بخسارته الكونغرس.. ترامب أمام عامين من التحقيقات ويراهن على صلاحياته في الخارج

يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض بمعادلة مختلفة جذرياً عن تلك التي حكم بها منذ عودته إلى السلطة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، بحسب توقعات الشبكات الأمريكية الكبرى، لم يعد الرئيس يملك أغلبية تحمي أجندته التشريعية، أو تصدّ عنه رقابة المؤسسة التشريعية.

ويرى خبراء أن خسارة الكونغرس قد تدفع ترامب إلى تكثيف تركيزه على السياسة الخارجية، من إيران إلى أوكرانيا، وهو الميدان الذي تبقى فيه صلاحيات الرئيس الأمريكي أوسع وأقل خضوعاً لقيود المشرّعين. غير أن هذا الميدان نفسه قد يتحول إلى ساحة مواجهة، إذ حاول الديمقراطيون مراراً إنهاء الحرب مع إيران التي بدأها ترامب دون تفويض من الكونغرس، ويُتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة لتقييد صلاحياته العسكرية، واستئناف دعم أوكرانيا، ودفع تشريعات تشدد العقوبات على روسيا. كما قد يسعى الكونغرس إلى استعادة دوره في السياسة الجمركية، التي يربطها محللون بموجة الغلاء التي حسمت الانتخابات.

وفي الداخل، يتصدر ملف ثروة الرئيس وعائلته أولويات الأغلبية الجديدة. فقد كشف موقع «أكسيوس» في يوليو الماضي أن الديمقراطيين يخططون لإغراق محيط ترامب بمذكرات استدعاء إذا فازوا بمجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. ويستعد النائبان روبرت غارسيا وجيمي راسكين، المرشحان لرئاسة لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب، للتحقيق في أرباح العائلة من العملات المشفرة، والعقود الفيدرالية التي حصل عليها أفراد منها، وقرارات العفو التي أصدرها الرئيس. وبحسب «رويترز»، يمكن أن تنطلق هذه التحقيقات في فبراير 2027.

وينفي البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، فيما حذّر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قبل الانتخابات من أن الديمقراطيين سيحولون كل لجنة في الكونغرس إلى جهة تحقيق تلاحق عائلة الرئيس ووزراءه ومانحيه وأصدقاءه. وكان ترامب قد استبق ذلك بالتلويح بإصدار عفو استباقي عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون.

وتجلى أول أثر للنتائج في الأسواق، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11%، بحسب «سي إن بي سي»، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وبين رقابة تشريعية مشددة في الداخل، وساحة خارجية مفتوحة على التصعيد، يبدو أن ترامب مقبل على عامين تحكمهما معادلة جديدة: رئيس يملك قرار الحرب والسلم، وكونغرس يملك مفاتيح التمويل والتحقيق.