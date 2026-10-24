ترامب يلمح لإمكانية نقل مراسلي البيت الأبيض لموقع آخر

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب اليوم السبت إنه قد ‌ينقل ​مراسلي البيت الأبيض إلى موقع آخر.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى ترامب تقريرا أفاد بأنه يعتزم إزالة غرفة الصحافة في البيت الأبيض واستعادة مسبح تاريخي بالموقع، قائلا إنه ⁠لم يخطر بباله "أبدا القيام بشيء غبي كهذا".

لكنه أشار إلى أنه قد ينقل المراسلين من موقعهم الحالي في البيت الأبيض.

وقال ترامب في ‌المنشور "قد أنقل الأخبار الزائفة إلى موقع أقل إزعاجا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن ‌ترامب حث في أغسطس المتحدثة باسم ‌البيت الأبيض آنذاك كارولاين ليفيت على ‌نقل المؤتمرات الصحفية من غرفة ‌جيمس إس برادي للإحاطات الصحفية لكن الفكرة لم تنفذ.

وجاء في ​التقرير أن ‌الرئيس قال ​لمساعديه إنه يفضل وجود ⁠مسبح علاجي داخلي كان في الموقع خلال إدارة فرانكلين روزفلت.

واستبدلت إدارة نيكسون المسبح بغرفة ​الإحاطات ⁠الصحفية.

واتهم ترامب ⁠وسائل الإعلام الأمريكية مرارا بتقديم تغطية غير منصفة لإدارته.

وفي الشهر الماضي، منع ترامب لفترة وجيزة ⁠صحفيين من سي.إن.إن وإم.إس ناو وبوليتيكو من دخول مقر البيت الأبيض، وقال إن مؤسسات إعلامية أخرى قد تواجه قيودا مماثلة.

وقال مدافعون عن حرية التعبير إن الخطوة تنتهك ‌الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور لحرية الصحافة.

وأعاد البيت الأبيض ​السماح لهم بالدخول بعد أمر من قاض اتحادي رجح أن الحظر غير دستوري، غير أن إدارة ترامب لا تزال تطعن في القضية.