ترامب: اقتربنا من أي وقت مضى من إنهاء الحرب في أوكرانيا





أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن اعتقاده بأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية صارت أقرب من أي وقت مضى، وذلك في معرض شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراح مواطن أميركي كان مسجونا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "كنت أتحدث في الأيام الماضية مع فلاديمير بوتين بشأن تسوية حربه مع أوكرانيا، وهي مسألة أعتقد أننا نقترب من حلها، بل ربما نكون الآن أقرب من أي وقت مضى".

سبق أن أدلى ترامب بتصريحات مماثلة، لكن جولات عدة من المحادثات، إلى جانب قمة عقدها مع بوتين في ولاية ألاسكا العام الماضي، لم تنجح في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تمسك موسكو بمطالبها.