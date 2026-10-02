الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين مسؤول أعلى عن الذكاء الاصطناعي

نقلت ​شبكة (سي.إن.إن) عن مصدرين مطلعين قولهما، اليوم ‌الجمعة، ​أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتعيين جاي كلايتون في منصب المسؤول الأعلى لشؤون الذكاء الاصطناعي.

ويشغل كلايتون حالياً منصب ⁠مدير المخابرات الوطنية الأمريكية.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم تعيين مستشار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء "قوة للذكاء ‌الاصطناعي"، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو ‌عن كيفية تنفيذهما.

وهذه هي المرة ‌الثانية التي يعين فيها ترامب مستشاراً للإشراف على ‌القرارات المتعلقة ‌بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة. وكان المستثمر في رأس ​المال المخاطر ‌ديفيد ساكس ​قد شغل هذا المنصب ⁠في بداية ولاية ترامب الثانية، قبل أن يغادر فريقه. ولا يزال ساكس يقدم ​المشورة ⁠لترامب ⁠بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتأتي خطوة ترامب بعد أن حذر باحثون كبار في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي من أن العاملين على تطويره يخشون من أن يودي بحياة البشر خلال عقد من الزمن، وذلك في أعقاب وقائع أظهرت انحراف عناصر ‌ذكاء اصطناعي عن مسارها لاختراق أنظمة خارجية.

وقلل ترامب مراراً من ​أهمية المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مشدداً على أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ضروري.



