ترامب: أمريكا في أفضل حالاتها على الإطلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس : إن أداءه "كان سيئا للغاية في شرح الأوضاع الجيدة للدولة"، ‌مشددا على أن "البلاد في أفضل حالاتها على ‌الإطلاق"، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأدلى ترامب بهذا التعليق أمام حشد من المؤيدين خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة "شهر التراث الإسباني"، وذلك في وقت يستعد فيه لبدء حملة انتخابية مكثفة مدتها 32 يوما لدعم المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ‌ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وأشار ترامب إلى أن الحزب الحاكم عادة ما ‌يخسر مقاعد في الكونجرس في ‌أول انتخابات تعقب الانتخابات الرئاسية، وحث أنصاره على التصويت.

وأضاف "علينا أن نغير هذا ​الوضع".

ويتوجه ترامب إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما اليوم الخميس ويعتزم زيارة ألاباما يوم الجمعة وأوهايو يوم ​السبت.